Зеленський назвав формат зустрічі з Путіним, від якого буде складніше відмовитися

Український та американський президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили можливість організації зустрічі із російським диктатором у США в певному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу. Ми побачимо, що із цього вийде. Якщо Росія відмовиться і від цього шансу, буде потрібен додатковий тиск", - сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що главі Кремля пропонували зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення щодо завершення повномасштабної війни, але Путін цього не хоче.

"Ми обговорювали зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Путін цього не хоче", - зазначив президент України.

Пропозиція зустрічі Зеленського з Путіним

Нагадаємо, 4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до російського диктатора, у якому запропонував провести зустріч у третій країні задля досягнення домовленостей про тривалий мир.

В ОП усвідомлювали, що глава Кремля навряд чи піде на конструктивний діалог, однак звернення було спрямоване одразу на кілька аудиторій - самого Путіна, представників російських еліт та міжнародних партнерів України.