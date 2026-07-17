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Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей

20:10 17.07.2026 Пт
2 мин
Президент планирует перезагрузку "польского направления"
aimg Елена Бджола
Зеленский анонсировал пять решений для улучшения отношений с Польшей Фото: президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 17 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Всем в Европе нужны добрососедские, равноправные и взаимовыгодные отношения, которые строятся на уважении. Поэтому Украина примет несколько решений насчет Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский имеет решения по Польше

Президент провел совещание о политике Украины по отношению к Польше.

"Польша ощутимо поддержала Украину после начала полномасштабного российского вторжения, и мы благодарны", - отметил он.

Зеленский заявил, что защита независимости Украины прямо означает усиление независимости Польши.

"Безопасные вызовы, которые стоят в настоящее время перед Европой, могут быть решены только в сотрудничестве, в частности в сотрудничестве свободных наций нашего региона", - заявил Зеленский

Предложения Зеленского

По словам Зеленского, после совещания будет сделано несколько ключевых вещей:

  1. Решения на дипломатическом направлении.
  2. Открытие всех архивов СБУ и СЗРУ по поводу трагических событий ХХ века на Волыни.
  3. Предоставление дополнительного существенного количества разрешений на поисковые эксгумационные работы и вместе с польской стороной - обеспечение их большей эффективности.
  4. Обсуждение возможных форматов расширения межобщественного диалога Украины и Польши.
  5. Договор с Александром Алферовым, руководителем Украинского института национальной памяти (УИНП) о расширении возможностей института.

"Александр подготовит и представит системные предложения, а соответствующие члены правительства и профильный комитет Верховной Рады Украины рассмотрят возможность увеличить финансовое и другое обеспечение УИНП", - сообщил Зеленский.

Напомним, 17 июля Зеленский провел встречу с экс-советником министра обороны Украины и специалистом в области военных технологий Сергеем "Флешем" Бескрестновым. Президент обсудил все то, что сейчас наиболее актуально в технологических составляющих обороны.

В Украине готовят специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего, заявил Зеленский. К ней привлекут боевых командиров корпусов и основных производителей вооружения.

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