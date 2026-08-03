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Зеленский созывает специальное заседание СНБО: что будут проверять

13:47 03.08.2026 Пн
2 мин
Президент предупредил об ответственности в случае невыполнения поставленных задач
aimg Елена Чупровская aimg Роман Кот
Зеленский созывает специальное заседание СНБО: что будут проверять Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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На этой неделе состоится специальный формат заседания СНБО, который проверит выполнение планов устойчивости для областей. Тех, кто провалит задачу, ждет ответственность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания послов Украины в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Спецформат СНБО проверит планы устойчивости

Глава государства объяснил, что именно будет обсуждаться на новом заседании СНБО.

"На этой неделе будет специальный формат СНБО, для оценки того, как выполняются или не выполняются, а значит, будут отвечать те, кто не выполняет планы устойчивости для областей, для наших общин. Соответственно на основе этого анализа мы дадим задачи на внешние отношения нашего государства", - сказал Зеленский.

Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко

Президент также назвал имя нового руководителя Совета национальной безопасности и обороны.

"Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко. У него чрезвычайный качественный опыт координации сектора безопасности, а также работы прошлой зимой для нашей устойчивости и помощи нашим людям. Нам нужно усиливаться", - отметил глава государства.

Премьер составит список потребностей на зиму

Зеленский поставил задачу главе правительства подготовить четкий перечень того, что нужно стране в ближайшее время.

"У премьера должен быть четкий перечень того, что необходимо Украине на эту зиму, кто конкретно на направлении внешней политики должен дать Украине тот или иной результат, то или иное снабжение, то или иное важное, безусловно, срочное решение", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет о финансовых потребностях, оборудовании и ресурсах для общин, а также о конкретном оружии:

  • ракеты для Patriot
  • ракеты для систем противовоздушной обороны
  • комплексы IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS
  • вооружение для боевой авиации.

"Это четкий перечень финансовых потребностей. Четкий перечень оборудования, конкретных ресурсов, конкретных потребностей наших общин и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить. Конечно, ракеты для Петриотов. Конечно, ракеты для нашего ПВО. Конечно, для IRIS-T, Hawk, SAMP/T, NASAMS, и т.д. точно и безусловно", - подытожил Зеленский.

Напомним, Зеленский подтвердил, что Рустем Умеров станетруководителем Службы внешней разведки Украины .

Секретарь СНБО и дальше будет заниматься вопросами дипломатии, обороны и переговоров с Соединенными Штатами и партнерами.

Между тем президент заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы завершить войну еще до зимы 2026 года.

По его словам, давление санкций и дипломатических усилий должно лишить Россию любой альтернативы миру.

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