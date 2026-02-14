Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером: обсудили Женеву

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Мюнхене. Также Зеленский поговорил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Зеленский отметил, что во время встречи с Рубио темой обсуждения стали ситуация на фронте и российские теракты против украинской энергетики. Также обсуждали усиление защиты от холодов и дипломатический процесс.

Среди прочего, стороны поговорили о запланированных в Женеве переговорах с РФ и пришли к согласию, что они должны дать результат.

"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - добавил президент.

После встречи с Рубио Зеленский также провел телефонный разговор со специальными представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой стала подготовка к трехсторонним переговорам в Женеве.

"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - добавил Зеленский.