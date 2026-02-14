ua en ru
Сб, 14 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером: обсудили Женеву

Германия, Мюнхен, Суббота 14 февраля 2026 22:31
UA EN RU
Зеленский в Мюнхене поговорил с Рубио, Уиткоффом и Кушнером: обсудили Женеву Фото: президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио провели встречу в Мюнхене. Также Зеленский поговорил со спецпосланниками президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Читайте также: "Это что-то сумасшедшее": Зеленский раскрыл месседж США о мире с Россией

Зеленский отметил, что во время встречи с Рубио темой обсуждения стали ситуация на фронте и российские теракты против украинской энергетики. Также обсуждали усиление защиты от холодов и дипломатический процесс.

Среди прочего, стороны поговорили о запланированных в Женеве переговорах с РФ и пришли к согласию, что они должны дать результат.

"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - добавил президент.

После встречи с Рубио Зеленский также провел телефонный разговор со специальными представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Темой стала подготовка к трехсторонним переговорам в Женеве.

"Не все может быть озвучено по телефону, и наша переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе. Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней", - добавил Зеленский.

Переговоры в Женеве: неожиданные проблемы

Отметим, во время общения с прессой в Мюнхене Зеленский отметил, что Кремль сменил лидера делегации РФ на переговорах Украины и США. Похоже, Россия хочет затянуть решение о прекращении войны. Но Украина этого не позволит.

Дело в том, что 13 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что на этот раз российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Он известен тем, что создал российскую псевдоисторию и распространяет пропагандистские нарративы РФ в отношении Украины.

Еще одно неприятное изменение - как стало известно, диктатор РФ Владимир Путин отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина. Этот персонаж известен как сторонник "жесткого курса" в отношении Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров позже сообщил, что Зеленский уже утвердил состав украинской команды. В делегацию вошли те же люди, что и на переговорах в Абу-Даби - в отличие от Кремля, Украина никаких изменений не вносила.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Соединенные Штаты Америки Украина Владимир Зеленский Марко Рубио
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы