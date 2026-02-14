Зеленський в Мюнхені поговорив з Рубіо, Віткоффом та Кушнером: обговорили Женеву
Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч в Мюнхені. Також Зеленський поговорив зі спецпосланниками президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в соцмережах.
Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Рубіо темою обговорення стали ситуація на фронті та російські теракти проти української енергетики. Також обговорювали посилення захисту від холодів та дипломатичний процес.
Серед іншого, сторони поговорили про заплановані в Женеві переговори з РФ та дійшли згоди, що вони повинні дати результат.
"Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення", - додав президент.
Після зустрічі з Рубіо Зеленський також провів телефонну розмову зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Темою стала підготовка до тристоронніх переговорів в Женеві.
"Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів", - додав Зеленський.
Переговори в Женеві: несподівані проблеми
Зазначимо, під час спілкування з пресою в Мюнхені Зеленський зазначив, що Кремль змінив лідера делегації РФ на переговорах Україною та США. Схоже, Росія хоче затягнути рішення щодо припинення війни. Але Україна цього не дозволить.
Річ у тім, що 13 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що цього разу російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Він відомий тим, що створив російську псевдоісторію та поширює пропагандистські наративи РФ щодо України.
Ще одна неприємна зміна - як стало відомо, диктатор РФ Володимир Путін відправить на переговори заступника глави МЗС Михайла Галузіна. Цей персонаж відомий як прихильник "жорсткого курсу" щодо України.
Секретар РНБО Рустем Умеров пізніше повідомив, що Зеленський вже затвердив склад української команди. До делегації увійшли ті ж люди, що і на переговорах в Абу-Дабі - на відміну від Кремля, Україна жодних змін не вносила.