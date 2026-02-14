Зеленський в Мюнхені поговорив з Рубіо, Віткоффом та Кушнером: обговорили Женеву

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч в Мюнхені. Також Зеленський поговорив зі спецпосланниками президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в соцмережах.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Рубіо темою обговорення стали ситуація на фронті та російські теракти проти української енергетики. Також обговорювали посилення захисту від холодів та дипломатичний процес.

Серед іншого, сторони поговорили про заплановані в Женеві переговори з РФ та дійшли згоди, що вони повинні дати результат.

"Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення", - додав президент.

Після зустрічі з Рубіо Зеленський також провів телефонну розмову зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Темою стала підготовка до тристоронніх переговорів в Женеві.

"Не все може бути озвучено по телефону, і наша переговорна команда представить позицію України наступного тижня. Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів", - додав Зеленський.