"Это что-то сумасшедшее": Зеленский раскрыл месседж США о мире с Россией

Украина не может согласиться на вывод войск из Донбасса в обмен на обещания мира. Любые территориальные уступки являются "безумием", а присутствие иностранных сил не гарантирует безопасности на неподконтрольных участках.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-конференцию главы государства.

Почему Украина отвергает территориальные уступки

По словам президента, американская сторона транслирует тезисы о том, что выход ВСУ с Донбасса якобы станет гарантией мира со стороны России. Однако Зеленский убежден, что настоящая цель РФ - полное захвата Украины.

"Я думаю, что они никогда не преследовали других целей, кроме как оккупации Украины. Минимум, что они хотят, это Донбасс на 100%, чтобы продать это как победу для собственного общества", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что идея "обмена" территорий недопустима, ведь речь идет о сотнях тысяч людей, которые там остаются, и жизни защитников, отданные на этом направлении.

Угрозы "свободных зон" и присутствия иностранных войск

Зеленский также прокомментировал идеи создания свободных экономических зон или привлечения американских военных для стабилизации ситуации на Донбассе. По его мнению, это не остановит агрессора.

"Если мы дадим возможность ему (Путину, - ред.) почувствовать эту победу, мы не знаем, что дальше он сделает", - заявил президент.

Он добавил, что даже при присутствии иностранных контингентов контроль над безопасностью на неподконтрольных участках будет невозможен.

"Никто не будет полностью контролировать то, что будет происходить... Они (россияне, - ред.) могут убивать или наносить другой вред", - подчеркнул Зеленский.