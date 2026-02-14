Зеленский о Мединском: Украина и США не позволят РФ начать переговоры с чистого листа

Президент Владимир Зеленский считает, что Кремль сменил лидера делегации РФ на переговорах Украины и США с целью затянуть решение о завершении войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время общения с медиа в Мюнхене.

В то же время он добавил, что Украина вместе с США "не позволит" россиянам начать переговоры с чистого листа, ссылаясь на смену руководителя переговорной группы.

"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", - заявил Зеленский.

Что известно о предстоящих переговорах и возможных сроках завершения войны

Напомним, что позади Украины, США и России уже два раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. На следующей неделе, 17-18 февраля, состоится уже третья встреча.

Вчера представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что на этот раз российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.

Также по данным российских СМИ, диктатор РФ Владимир Путин отправит на переговоры заместителя главы МИД Михаила Галузина, который известен как сторонник жесткого курса и внешней политики.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что пока что трудно комментировать участие Мединского. Он напомнил, что на предыдущих переговорах помощник Путина насчитывает "какие-то исторические псевдолекции".

Секретарь СНБО Рустем Умеров тоже подтвердил планы встретиться в Женеве, сообщив, что Зеленский уже утвердил состав украинской команды. В делегацию вошли те же люди, что и на переговорах в Абу-Даби.

По словам президента, на предстоящей встрече стороны будут обсуждать, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Кроме того, Украина будет поднимать тему нового энергетического перемирия.

К слову, недавно Зеленский публично заявил, что США хотят завершить войну в Украине до июня. В СМИ была информация, что стороны обсудили возможное заключение мирного соглашения с РФ уже в марте, а также была информация, что Киев якобы начал подготовку к выборам президента и референдуму по мирному соглашению.