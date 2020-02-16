У Миколаєві підірвали банкомат та викрали чверть мільйона гривень

Фото: на місці злочину (fb.com / UA.National.Police.Nikolaev)

Інцидент стався вночі 16 лютого

У Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат та викрали з нього понад чверть мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.

За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі невідомі через вікно проникли у відділення банку на вулиці Космонавтів в Інгульському районі міста. Зловмисники підірвали банкомат та викрали з нього понад 250 тисяч гривень.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 8 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують підозрюваних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Боснії та Герцеговині троє громадян України пограбували понад 20 банкоматів російського "Сбербанку". На вчинення злочину українцям знадобилося 53 години. Зловмисники викрали кошти на понад 37 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що вночі 24 січня у Харкові невідомі підірвали банкомат та викрали з нього кошти. В результаті вибуху постраждалих не було. Сума завданого збитку не називалася. Вибух спричинив загоряння у приміщенні банку.