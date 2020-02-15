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Україна пропонує секторальне розведення на Донбасі

Новини » Політика     15.02.2020 - 13:10
Україна пропонує секторальне розведення на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Нову ідею найближчим часом донесуть всім учасникам нормандського формату

На Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі. Про це він заявив під час вступного слова на конференції.

За його словами, в контактній групі в Мінську українська сторона запропонувала і вже майже погодила одну ділянку розведення.

"Я хотів би розповісти про пропозицію України про розведення сил за секторальним принципом. Відповідно до нього лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил, перехід від одного сектора до наступного можливий тільки після того, як СММ ОБСЄ перевірить, що в секторі відсутні незаконні збройні формування", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найближчим часом Київ проінформує інших учасників нормандського формату про сенс цієї ініціативи.

Нагадаємо, цього тижня Тристороння контактна група по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі практично погодила одну з ділянок розведення сил в районі населеного пункту Гнутове (Донецька область).

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасРозведення сил
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