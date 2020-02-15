Восени вибори мають відбутися і на Донбасі, і в Криму, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна готова домовлятися з мирними мешканцями окупованих територій

Місцеві вибори в Україні восени мають також відбутися на Донбасі та в Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Глава держави заявив, що сьогодні метою Києва є проведення виборів на всій території України, включно з Донбасом та Кримом. Він додав, що вибори на окупованих територіях неможливо провести без політичних умов.

"Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей в жовтні 2020 року. Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас. Особливо, коли Росія інформує, що на Донбасі було видано 125 тисяч російських паспортів. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними", - зазначив він.

За словами Зеленського, українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками міжнародно невизнаних "республік".

"Ви знаєте, нас переконують в тому, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званої місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є невизнаними з точки зору міжнародного права", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про існування певних умов, без виконання яких вибори на окупованих територіях Донбасу неможливі. Він додав, що логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.