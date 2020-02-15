Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки: головні заяви

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський заявив, що війна в Україні - це війна в Європі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 лютого, виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Про що говорив глава держави - в матеріалі РБК-Україна.

Війна в Україні - це війна в Європі

Зеленський почав свій виступ заявивши, що "не зовсім коректно говорити війна в Україні. Це війна в Європі. Ми прагнемо припинити цю війну".

"Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо прихильність всеосяжного припинення вогню ... Але повну тишу поки ще не вдалося забезпечити ... Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню буде не просто на словах", - заявив він.

Зеленський заявив про готовність до діалогу з населенням ОРДЛО

Зеленський зазначив, що українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованого Донбасу, але не з представниками невизнаних "республік".

"Нас переконують, що дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є невизнаними з точки зору міжнародного права", - заявив Зеленський.

Зеленський про місцеві вибори

Зеленський заявив про бажання провести місцеві вибори восени 2020 по всій Україні, включаючи окуповані території Донецької та Луганської областей і "хотілося б і на території Криму".

Зеленський про нову ініціативу щодо розведення на Донбасі

За словами Зеленського, українська сторона пропонує проводити розведення за секторальним принципом, відповідно до якого, лінія розмежування розбивається на сектори.

"Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка", - пояснив він, зазначивши, що найближчим часом Україна поінформує учасників нормандського формату про цю ініціативу.

Зеленський про завершення війни на Донбасі

Зеленський зазначив, що не знає скільки потрібно часу на завершення війни, але зазначив, що цього хоче Україна і Європа і потрібно, щоб цього захотіла Росія.

"Сильна армія, чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності територій. Ніякі документи, меморандуми не захищають. Я не вірю в будь-які бумаги і всім країнам моя пропозиція - не можна вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує, на жаль", - сказав він.