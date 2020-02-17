Зеленський в Мюнхені та затримання кримінального авторитета в Києві: новини за вихідні

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції, "суд" в Криму заарештував українських рибалок, в Києві затримали кримінального авторитета. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 15-16 лютого, - в матеріалі РБК-Україна
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки: головні заяви
Президент України Володимир Зеленський в суботу, 15 лютого, виступив на Мюнхенській конференції з безпеки.
Детальніше про виступ глави держави - в матеріалі РБК-Україна.
В Києві затримали кримінального авторитета
В неділю, 16 лютого, правоохоронці затримали в Києві кримінального авторитета Євгена Анісімова. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.
Геращенко зазначив, що Анісімов, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя, перебував у розшуку майже шість років. За його словами, останнім схованкою злочинця був орендований будинок в Конча-Заспі.
"Суд" у Криму заарештував українських рибалок
Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, захоплених російськими прикордонниками в Азовському морі за незаконний вилов риби. Про це повідомили в прес-службі ФСБ, передають росЗМІ.
Крім того, ФСБ опублікувало допит українських рибалок. Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби.
Китай вводить смертну кару за приховування симптомів коронавируса
У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого. Про це йдеться в опублікованій в суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, передає DW.
Повідомляється, що приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і привела до поширення вірусу, буде звинувачений у створенні загрози суспільній безпеці. Він може бути засуджений до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.
Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.
Так, за даними опублікованої декларації, керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 кв. метрів, придбаним у 2015 році автомобілем Toyota Camry, низкою корпоративних прав, та трьома державними цінними паперами вартістю 1 тис. гривень.
У Миколаєві підірвали банкомат та викрали чверть мільйона гривень
У Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат та викрали з нього понад чверть мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.
За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі невідомі через вікно проникли у відділення банку на вулиці Космонавтів в Інгульському районі міста. Зловмисники підірвали банкомат та викрали з нього понад 250 тисяч гривень.
США намагались приховати зустріч Помпео з Лавровим, - Politico
США намагались приховати зустріч держсекретара Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомляє Politico.
Державний департамент заздалегідь не оголосив про зустріч, яка відбулася в окремому конференц-залі Лаврова в готелі Bayerischer Hof. Але російські журналісти з пулу Лаврова заздалегідь знали про зустріч і написали про неї пізніше.
Російський журналіст із пулу Лаврова заявляв, що американська сторона зажадала, аби за підсумком зустрічі не було пресконференції чи спільних заяв.
В Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020
В Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020 році на внутрішньому ринку праці. Топ найбільш затребуваних спеціальностей склали в Державному центрі зайнятості Мінсоцполітики. За даними зі списку, в Україні не вистачає швачок, слюсарів та електромонтерів.
Професії, зазначені в рейтингу Державного центру зайнятості, на даний момент мають найбільший попит серед роботодавців в Україні. У списку лідирують робочі кваліфікації, серед яких оператори заправних станцій, монтери колій, токарі, трактористи, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, муляри й малярі.
"Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронці, офіціанти)", – зазначено в офіційному повідомленні.