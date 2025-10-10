ua en ru
Зеленский о возможности устроить блэкаут в Москве: мы знаем, что нам делать

Киев, Пятница 10 октября 2025 20:50
Зеленский о возможности устроить блэкаут в Москве: мы знаем, что нам делать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина после террористических обстрелов энергетики со стороны России должна дать ответ. Уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты спросили у главы государства, устроит ли Украина блэкаут в Москве.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, - защищать себя", - ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации.

"Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", - добавил президент.

Блэкаут в Москве

Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что россияне на фоне угроз устроить блэкаут в Киеве "должны знать, что будет блэкаут в Москве".

При этом в ночь на 10 октября оккупанты ударили по энергетическим объектам Киева.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, из-за атаки более 5800 домов остались без света. При этом еще более 7000 домов остались без воды.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко обратил внимание киевлян на прогнозы о том, что похожий обстрел может повториться в ближайшие дни.

Владимир Зеленский Российская Федерация Москва Электроэнергия Война в Украине Отключение света Блэкаут
