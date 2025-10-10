Зеленский о возможности устроить блэкаут в Москве: мы знаем, что нам делать

Украина после террористических обстрелов энергетики со стороны России должна дать ответ. Уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты спросили у главы государства, устроит ли Украина блэкаут в Москве. "Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, - защищать себя", - ответил Зеленский. Он подчеркнул, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации. "Они знают, что они делают. А мы знаем, что нам делать", - добавил президент.