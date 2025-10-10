"В ближайшие дни прогнозируют новую атаку". Киевлянам дали важные советы

Российские оккупанты могут нанести новый удар по энергообъектам Киева уже в ближайшие дни. Поэтому киевлянам необходимо подготовиться к возможным последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Последствия удара в ночь на 10 октября

Кличко отметил, что из-за российской атаки в Киеве и большинстве областей Украины введены экстренные отключения света.

"Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы", - отметил мэр.

По его словам, с утра энергетикам удалось вернуть свет для более 423 тысяч потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается.

Также специалисты восстановили работу системы водоснабжения. Но в отдельных домах, где нет света, может отсутствовать холодная вода на верхних этажах, поскольку там не работают насосы.

Прогнозы новой атаки

"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", - подчеркнул Кличко.

На фоне таких прогнозов он призвал киевлян:

сделать запасы воды;

подготовить аптечку, набор продуктов питания;

зарядить устройства автономного питания;

подготовить теплые вещи;

не игнорировать сигналы тревоги.

Он отметил, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города.