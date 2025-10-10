"В ближайшие дни прогнозируют новую атаку". Киевлянам дали важные советы
Российские оккупанты могут нанести новый удар по энергообъектам Киева уже в ближайшие дни. Поэтому киевлянам необходимо подготовиться к возможным последствиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Последствия удара в ночь на 10 октября
Кличко отметил, что из-за российской атаки в Киеве и большинстве областей Украины введены экстренные отключения света.
"Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы", - отметил мэр.
По его словам, с утра энергетикам удалось вернуть свет для более 423 тысяч потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается.
Также специалисты восстановили работу системы водоснабжения. Но в отдельных домах, где нет света, может отсутствовать холодная вода на верхних этажах, поскольку там не работают насосы.
Прогнозы новой атаки
"Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку", - подчеркнул Кличко.
На фоне таких прогнозов он призвал киевлян:
- сделать запасы воды;
- подготовить аптечку, набор продуктов питания;
- зарядить устройства автономного питания;
- подготовить теплые вещи;
- не игнорировать сигналы тревоги.
Он отметил, что все городские службы работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения города.
Удар 10 октября
Напомним, в ночь на 10 октября россияне массированно ударили по украинской энергетике. В частности, повреждения энергообъектов были зафиксированы в Киеве.
В отдельных районах жителям столицы отключили свет. В Киеве все еще действуют экстренные отключения.
При этом в мониторинговых каналах появилась информация о том, что Россия якобы перебрасывает свои стратегические бомбардировщики ближе к границе с Украиной и готовится к новому удару.