ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про можливість влаштувати блекаут у Москві: ми знаємо, що нам робити

Київ, П'ятниця 10 жовтня 2025 20:50
UA EN RU
Зеленський про можливість влаштувати блекаут у Москві: ми знаємо, що нам робити Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна після терористичних обстрілів енергетики з боку Росії має дати відповідь. Вже є розуміння, що потрібно зробити далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Журналісти запитали у голови держави, чи влаштує Україна блекаут у Москві.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, - захищати себе", - відповів Зеленський.

Він наголосив, що ворог накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.

"Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити", - додав президент.

Блекаут у Москві

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський наголошував, що росіяни на тлі погроз влаштувати блекаут у Києві "повинні знати, що буде блекаут у Москві".

При цьому в ніч на 10 жовтня окупанти вдарили по енергетичних об'єктах Києва.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, через атаку понад 5800 будинків залишилися без світла. При цьому ще понад 7000 будинків залишилися без води.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко звернув увагу киян на прогнози про те, що схожий обстріл може повторитися найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Москва Електроенергія Війна в Україні Вимкнення світла Блекаут
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить