Зеленський про можливість влаштувати блекаут у Москві: ми знаємо, що нам робити

Україна після терористичних обстрілів енергетики з боку Росії має дати відповідь. Вже є розуміння, що потрібно зробити далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

Журналісти запитали у голови держави, чи влаштує Україна блекаут у Москві.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, - захищати себе", - відповів Зеленський.

Він наголосив, що ворог накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.

"Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити", - додав президент.