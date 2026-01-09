Зеленский может встретиться с Трампом, а доллар снова бьет рекорды: новости за 8 января

Зеленский встретится с Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности уже на следующей неделе, пишет Axios.

Издание называет и другой вариант - встреча двух лидеров стран во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Курс доллара взлетел до 43 гривен, евро бьет рекорды: что происходит на валютном рынке

Курс доллара в обменниках перевалил за 43 гривны, евро также рекордно вырос - уже более 50 гривен. Такая динамика может продержаться весь январь.

Что происходит на рынке и почему стоимость валюты подскочила в комментарии РБК-Украина объяснил банкир Тарас Лесовой.

ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки "Курск"

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности, отметили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск".

Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, Силы обороны удерживают позиции.

"Запорожсталь" остановил работу из-за массированного удара России по энергетике

Металлургический комбинат "Запорожсталь" был вынужден остановить производство вследствие массированного удара РФ по энергетике Украины.

Предприятие оперативно отреагировало на обесточивание, внедрив антикризисные меры для безопасной остановки оборудования.

РФ ударила "Искандерами" по многоэтажкам Кривого Рога

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажкам в Кривом Роге. Один из домов полностью разрушен.

В результате комбинированного удара россиян пострадали как минимум 17 человек. Среди них - дети.