Разрушены дома и более 20 пострадавших: какая ситуация в Кривом Роге после обстрела

В результате комбинированного удара российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали как минимум 23 человека. Среди них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram и на ГСЧС в Telegram .

Пострадавшие и разрушения

По его словам, вечером россияне нанесли по Кривому Рогу комбинированный удар. Баллистические ракеты "Искандер-М" попали по сектору жилой застройки.

Фото: последствия российского удара по Кривому Рогу (facebook.com/MNSDNE)

"В настоящее время уже 17 пострадавших от вражеского обстрела. Среди них трое детей и 8 женщин. В больницах города находится 15 раненых", - сказал Вилкул.

Он уточнил, что один мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. Другие в состоянии средней тяжести. Врачи предоставляют им необходимую помощь.

На месте атаки продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые службы.

Глава Совета обороны города уточнил, что из-за атаки повреждены 29 многоэтажек, из них 10 - очень серьезно. Один из домов фактически разрушен. Также повреждены до 10 объектов бизнеса и автомобилей. Под атаку попал и объект инфраструктуры.

Обновлено 22:44

В ГСЧС рассказали, что известно уже о 23 пострадавших. Среди них - 6 детей.

Повреждены 29 многоэтажек, 21 автомобиль и административное здание. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ситуация со светом, водой и отоплением

Вилкул рассказал, что сейчас 115 823 абонента отключено от электроснабжения. Половину города обеспечивают водоснабжением за счет генераторов. Без электричества 4 больших котельных, которые обеспечивают около 1400 домов. До утра теплоснабжение должны восстановить в 335 домах.

Возле места удара оккупантов работает штаб помощи людям. Уже принято 16 заявок на материальную помощь от города.