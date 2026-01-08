ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки "Курск"

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Опровержение заявления об оккупации

Военные официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, Силы обороны удерживают позиции.

"Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой оккупации и речи не может быть", - отметили в Центре коммуникаций.

Ситуация на Сумщине

В группировке отметили, что оккупанты действительно пытаются расширить зону контроля в области, однако эти попытки не имеют успеха. Командование призывает медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией. Важно избегать распространения слухов из неопределенных источников.

Информационная гигиена

Украинцев просят критически относиться к сводкам мониторинговых ресурсов (в частности DeepState, который ранее сообщил о якобы потере населенного пункта). В ВСУ подчеркнули, что враг использует подобные вбросы для дестабилизации общества и создания панических настроений.