ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки "Курск"

Четверг 08 января 2026 10:33
ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки "Курск" Фото: Андреевка Сумской области под контролем украинских военных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Населенный пункт Андреевка в Сумской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Информация о его захвате российскими войсками не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

Опровержение заявления об оккупации

Военные официально подтвердили, что Андреевка находится под украинским флагом. Несмотря на попытки врага продвинуться на этом участке, Силы обороны удерживают позиции.

"Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск". Поэтому ни о какой оккупации и речи не может быть", - отметили в Центре коммуникаций.

Ситуация на Сумщине

В группировке отметили, что оккупанты действительно пытаются расширить зону контроля в области, однако эти попытки не имеют успеха. Командование призывает медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией. Важно избегать распространения слухов из неопределенных источников.

ВСУ опровергли оккупацию Андреевки на Сумщине: заявление группировки &quot;Курск&quot;

Информационная гигиена

Украинцев просят критически относиться к сводкам мониторинговых ресурсов (в частности DeepState, который ранее сообщил о якобы потере населенного пункта). В ВСУ подчеркнули, что враг использует подобные вбросы для дестабилизации общества и создания панических настроений.

Напомним, в течение 7 января на линии фронта зафиксировано 275 боевых столкновений, самая высокая интенсивность атак сохранялась на Покровском направлении.

По информации Генштаба, за сутки враг совершил более 3200 обстрелов, выпустил две ракеты и сбросил 100 управляемых авиабомб. Также для ударов по украинским позициям и населенным пунктам оккупанты применили более 4,5 тысячи дронов-камикадзе.

Общие потери российских войск с начала полномасштабного вторжения уже достигли 1 215 900 человек. Кроме того, на поле боя Силы обороны уничтожили более 11,5 тысячи танков, около 23,9 тысячи боевых бронированных машин и более 35,8 тысячи артиллерийских систем врага.

