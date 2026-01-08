ua en ru
Курс доллара взлетел до 43 гривен, евро бьет рекорды: что происходит на валютном рынке

Украина, Четверг 08 января 2026 15:02
Курс доллара взлетел до 43 гривен, евро бьет рекорды: что происходит на валютном рынке Фото: Курсы доллара и евро выросли до максимумов из-за экономических и эмоциональных причин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменниках перевалил за 43 гривны, евро также рекордно вырос - уже более 50 гривен. Такая динамика может продержаться весь январь.

Что происходит на рынке и почему стоимость валюты подскочила в комментарии РБК-Украина объяснил банкир Тарас Лесовой.

Почему увеличился курс доллара

На сегодня растет рыночная стоимость доллара, ведь спрос на валюту превышает ее предложение. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что превышение спроса над предложением доллара - довольно незначительное (всего 10%), но оно подпитывает рыночный курс на валюту.

Национальный банк реагирует на эту ситуацию и повышает официальный курс доллара, но делает это плавно, допуская лишь постепенную девальвацию гривны. "В этом случае главная причина - чисто экономическая целесообразность. В условиях стабильной учетной ставки, сверхмощных валютных резервов, речь идет именно о контролируемой девальвации", - объясняет банкир.

Курс доллара взлетел до 43 гривен, евро бьет рекорды: что происходит на валютном рынкеНаличный курс доллара впервые превысил 43 гривны (Инфографика РБК-Украина)

Тарас Лесовой считает, что к концу января возможно изменение тенденции - спрос на доллар начнет снижаться, в ответ на это, официальный курс зафиксируется на определенных показателях.

Как реагирует курс евро

Официальный курс евро к гривне зависит от стоимости евро к доллару на международном рынке, пока она стабильна - 1,16-1,17 долларов за валюту Еврозоны, объясняет Лесовой.

Курс доллара взлетел до 43 гривен, евро бьет рекорды: что происходит на валютном рынкеНацбанк поднял курс евро почти до 50 гривен (Инфографика РБК-Украина)

Но, также на курс евро влияет стоимость доллара на внутреннем рынке, ее рост влечет за собой повышение курса европейской валюты. Поэтому, растут наличный и официальный курсы евро.

Как эмоции покупателей влияют на курс

Важную роль в росте стоимости валюты играют эмоции покупателей. Наблюдая подорожание доллара и евро, они начинают скупать их, чем еще больше подпитывают спрос и, как следствие, цену на валюту.

Когда происходит стремительный рост курсов, на него в первую очередь очень быстро реагирует именно наличный рынок, считает банкир. В такой период, разница между курсами купли-продажи возрастает до 0,7-1 гривны и даже больше в ожидании "на покупателя".

"Сегодня в банках разница курса евро достаточно пестрая: от 0,33 до 0,9 гривен. Однако эмоциональные качели утихнут и наличный рынок вернется и более-менее прогнозируемый "фарватер", - поясняет Тарас Лесовой.

Напомним, в течение 1-8 января официальный курс доллара вырос с 42,35 до 42,72 гривен (+0,37 гривен). Курс валюты США на 8 января - это рекордное значение. За этот же период официальный курс евро увеличился на 13 копеек - с 49,79 до 49,92 гривен.

В течение января обменники и кассы банков увеличили курс, по которому они продают доллар населению на 72 копейки - с 42,55 до 43,27 гривен. То есть, стоимость доллара на наличном рынке впервые превысила отметку 43 гривны.

Курс евро на наличном рынке превысил 50 гривен еще в конце декабря 2025 года, в течение 1-8 января она выросла с 50,1 до 50,58 гривен.

Больше о том, каких значений может достичь официальный курс доллара к концу 2026 года - читайте в материале РБК-Украина -"Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году и что грозит гривне".

