Зеленский: на площадке в Германии заработает группа по гарантиям безопасности для Украины
Украина и союзники организуют на площадке в Германии работу группы, которая займется деталями гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам главы украинского государства, сегодня ему несколько раз докладывал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он рассказал о работе украинской переговорной команды.
Работа над гарантиями безопасности
"На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины", - написал Зеленский.
Он уточнил, что с украинской стороны такую группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Также участие принимают представители Сил обороны и разведок.
Работа группы по экономике и восстановлению
Также, как напомнил президент, на площадке в США уже началась работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям.
С украинской стороны этим вопросом занимается премьер Юлия Свириденко, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. К работе привлекают экспертов.
Контакты советников по нацбезопасности
Третьим направлением работы являются постоянные контакты советников по нацбезопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.
"Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров", - добавил Зеленский.
Главная цель такой работы - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление - гарантированными.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, Украина ожидает, что страны Европы и США предоставят ей надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить новое нападение России.
1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что "коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.
При этом Украина продолжает обсуждение гарантий безопасности с США. Вчера, 11 декабря, президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев получил от Вашингтона проект по гарантиям безопасности.