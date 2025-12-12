Зеленский: на площадке в Германии заработает группа по гарантиям безопасности для Украины

Украина и союзники организуют на площадке в Германии работу группы, которая займется деталями гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы украинского государства, сегодня ему несколько раз докладывал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он рассказал о работе украинской переговорной команды.

Работа над гарантиями безопасности

"На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности для Украины", - написал Зеленский.

Он уточнил, что с украинской стороны такую группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Также участие принимают представители Сил обороны и разведок.

Работа группы по экономике и восстановлению

Также, как напомнил президент, на площадке в США уже началась работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям.

С украинской стороны этим вопросом занимается премьер Юлия Свириденко, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. К работе привлекают экспертов.

Контакты советников по нацбезопасности

Третьим направлением работы являются постоянные контакты советников по нацбезопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

"Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров", - добавил Зеленский.

Главная цель такой работы - приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление - гарантированными.