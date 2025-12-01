ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон

Париж, Понедельник 01 декабря 2025 18:34
UA EN RU
"Коалиция решительных" завершила работу над гарантиями безопасности для Украины, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Участники "коалиции решительных" завершили работу над вопросом гарантий безопасности для Украины. Теперь ожидаются контакты с США.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы завершили работу над вопросом гарантий безопасности, о которых я говорил ранее, - они важны для безопасности европейцев, французов и украинцев. В ближайшие дни пройдут ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией решительных", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе", - отметил французский лидер.

Также, по его словам, параллельно пройдут переговоры, на которых Россия в этом контексте могла предоставить американским чиновникам полную ясность относительно того, готова ли она к миру.

Как подчеркнул Макрон, он не сомневается, что страны Запада останутся едиными в поддержке Украины, соблюдения международного права, мира и безопасности для Европы.

"Коалиция решительных"

Напомним, "коалиция решительных" состоит из тех европейских стран, которые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности после завершения войны с Россией.

Часть государств уже заявила о намерении отправить в Украину миротворческие силы, которые стали бы для агрессора сдерживающим фактором. При этом размещать их на линии фронта не планируют - они должны будут находиться в нескольких крупных городах Украины.

25 ноября премьер Британии Кир Стармер призвал страны "коалиции решительных" закрепить свои обязательства по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Мирные переговоры Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Зеленский после встречи с Макроном: война должна завершиться как можно быстрее
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит