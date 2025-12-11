ua en ru
Украина получила от США проект по гарантиям безопасности, - Зеленский

Украина, Четверг 11 декабря 2025 19:40
Украина получила от США проект по гарантиям безопасности, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

Соединенные Штаты передали Украине проект по гарантиям безопасности, над которым стороны в дальнейшем будут работать.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент страны подчеркнул, что впереди обсуждение действенных гарантий безопасности, и Украина работает над этим вопросом.

"Мы получили проект от американской стороны по гарантиям безопасности. И так же, как мы сделали с 20 пунктами и с экономическими предложениями, мы так же будем работать с гарантиями безопасности от США - добавляя наши идеи, реформируя этот предоставленный проект", - отметил он.

Зеленский пояснил, что Украина добавит свое видение к проекту, который получила от американской стороны, после чего этот документ передадут США.

"Это будет основа, поскольку нам нужно больше деталей по этому поводу. Но этот документ - это наше решение, обеих сторон, и обе стороны понимают, что он должен быть юридически обязывающим, сильным, потому что был, к сожалению, этот слабый опыт Будапештского меморандума", - сказал президент.

По словам украинского лидера, документ по гарантиям безопасности будет в Конгрессе. Он подчеркнул, что Украине нужны действенные гарантии безопасности, а не что-то подобное Будапештскому меморандуму.

Президент Украины добавил, что состоялись разговоры с США по программе PURL. Он отметил, что Киеву следует рассчитывать на пакеты в 15-16 миллиардов долларов на следующий год.

"Надеемся, что война закончится, но в любом случае нам нужна эта программа, и нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах, чтобы это поддерживало обеспечение безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой", - пояснил лидер страны.

Зеленский подчеркнул, что просил США о параллельной работе и над мирными переговорами, и над PURL. Кроме того, он сделал заявление относительно разведывательных данных от США.

"Я думаю, что в любом случае они будут у нас. Но это на сегодня. Однако мы не знаем, как закончатся эти все переговоры. И мы не знаем, каким на самом деле будет результат. Мы хотим мира. И мы стараемся быть максимально конструктивными", - подчеркнул президент.

Мирный план Трампа

Напомним, сейчас Украина вместе с европейскими партнерами и США обсуждает три ключевых документа в рамках мирной инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

Отметим, Украина и США пока не пришли к согласию в территориальном вопросе. Вашингтон пытается склонить Киев к уступкам по Донбассу, однако украинская сторона отвергает такие предложения.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва ожидает гарантий безопасности для всех сторон и не примет членство Украины в НАТО. При этом украинские и европейские чиновники остаются скептическими в отношении готовности России к настоящему миру.

