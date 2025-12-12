Зеленський: на майданчику в Німеччині запрацює група щодо гарантій безпеки для України

Україна і союзники організовують на майданчику в Німеччині роботу групи, яка займеться деталями гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами голови української держави, сьогодні йому кілька разів доповідав секретар РНБО України Рустем Умєров. Він розповів про роботу української переговорної команди.

Робота над гарантіями безпеки

"На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвяченої деталям гарантій безпеки для України", - написав Зеленський.

Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.

Робота групи з економіки та відновлення

Також, як нагадав президент, на майданчику в США вже розпочалася робота групи з економіки, відновлення та інвестицій.

З українського боку цим питанням опікується прем'єрка Юлія Свириденко, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболєв. До роботи залучають експертів.

Контакти радників із нацбезпеки

Третім напрямом роботи є постійні контакти радників з нацбезпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", - додав Зеленський.

Головна мета такої роботи - наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир гідним для України, а безпеку та відновлення - гарантованими.