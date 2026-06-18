Зеленский вновь поговорил с Трампом, это может "изменить многое"
Президент Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом и французским коллегой Эммануэлем Макроном, который "может изменить многое".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента в Telegram.
"Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подвели итоги наших переговоров на саммите G7", - написал Зеленский, однако не привел подробностей о возможных анонсированных изменениях.
Президент также поблагодарил Трампа "за внимание к Украине и готовность содействовать установлению мира", ради чего все прилагают усилия, как утверждает глава государства.
Что касается Макрона, Зеленский выразил слова благодарности и ему. В частности, президент поблагодарил французского лидера за организацию саммита "Большой семерки" и "неизменно плодотворную совместную работу".
"Мы работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир", - добавил Зеленский.
Саммит G7
Как известно, во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15–17 июня прошел саммит стран "Большой семерки".
Во вторник, 16 июня, на полях саммита Зеленский и Трамп провели встречу. Лидеры обсудили вопрос о получении Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет.
Во встрече также приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров (глава украинской переговорной группы) и госсекретарь США Марко Рубио (который сейчас совмещает эту должность с обязанностями советника по национальной безопасности).
Американский лидер назвал эту встречу "очень хорошей" и публично заявил, что Россия должна подписать мирное соглашение, поскольку стороны уже потеряли "огромное количество людей".
Также Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения с Ираном и разблокирования Ормузского пролива США могут вскоре возобновить жесткие санкции против поставок российской нефти.
В свою очередь, европейские страны на саммите стали "локомотивом" в диалоге с Трампом по Украине. Политики из стран G7 подчеркивают, что сейчас и в Европе, и в США существует общий консенсус: Россия не сможет победить на поле боя.
Когда Зеленский и Трамп в последний раз встречались
Последний раз Зеленский и Трамп лично встречались в январе 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Переговоры длились около часа, после чего президент США заявил, что встреча была "хорошей", а война "должна закончиться".
После этого президенты не проводили новых личных встреч. Впрочем, 14 июня 2026 года они провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить обсуждение на саммите G7.
Ранее переговоры между Киевом и Москвой, проходившие при посредничестве Вашингтона, были приостановлены из-за того, что Соединенные Штаты временно переключили внимание на военный конфликт с Ираном.
После завершения активной фазы на Ближнем Востоке и заявлений о заключении мирного соглашения с Тегераном Белый дом вновь вернулся к вопросу российско-украинской войны.
Телефонные разговоры Трампа с Зеленским и Путиным
Накануне, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования иранского кризиса намерен вновь сосредоточиться на российско-украинской войне.
По его словам, он провел "очень хорошие" телефонные разговоры с президентом Украины и российским диктатором и считает, что "обе стороны открыты для прекращения войны".
После разговора с Трампом Зеленский сообщил, что стороны подробно обсудили вопросы мира, ситуацию на фронте и договорились о личной встрече во время саммита "Большой семерки", который прошел 15–17 июня. Президент Украины также заявил, что у него есть ряд идей, которые могут помочь приблизить мир и спасти жизни людей.
В то же время Трамп также провел телефонный разговор с Путиным. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждал, что американский президент якобы выразил готовность "оказывать влияние на Киев и европейских союзников".
Письмо Зеленского Путину и предложение встретиться
Ранее президент Украины предложил организовать личную встречу с Путиным при участии американского лидера, отметив, что такой формат мог бы затруднить для российской стороны отказ от переговоров. По словам Зеленского, в случае отказа России понадобится усиление международного давления.
Как сообщали источники РБК-Украина, Киев также предлагал провести встречу Зеленского и Путина на полях саммита G7 с участием лидеров стран "Группы семи", в частности президента США. Однако четкого ответа от Москвы не последовало, а в Кремле вместо этого предложили украинскому президенту "приехать в Москву".
Кроме того, ещё 4 июня Зеленский направил Путину письмо с предложением провести личную встречу для обсуждения путей завершения войны и подчеркнул необходимость участия в переговорном процессе США и европейских стран.
Трамп тогда поддержал идею двусторонней встречи, тогда как российский диктатор Путин заявил, что "не видит в ней смысла".
Напомним, ранее газета Financial Times сообщала, что в мае президент Владимир Зеленский встречался в Киеве с российским миллиардером Романом Абрамовичем.
Как стало известно РБК-Украина из источников, визит был инициирован российской стороной, а бизнесмен должен был донести до Москвы позицию украинской стороны.
По словам собеседника издания, Украина готова использовать любые каналы коммуникации, которые могут помочь приблизить мир. Однако, по мнению собеседника, позиция Путина остается неизменной, и он не демонстрирует готовности к прекращению войны.