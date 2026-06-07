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Россия не доверяет США: источник РБК-Украина назвал причину визита Абрамовича в Киев

22:50 07.06.2026 Вс
2 мин
Зачем российский олигарх приезжал в Киев?
aimg Милан Лелич aimg Дмитрий Левицкий
Россия не доверяет США: источник РБК-Украина назвал причину визита Абрамовича в Киев Фото: российский олигарх Роман Абрамович (Getty Images)
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Визит российского олигарха Романа Абрамовича в Киев был инициирован руководством РФ.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

Россияне отправили Абрамовича к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он непосредственно узнал позицию Украины и передал это в Москву.

"Они как будто сомневаются, что некоторые партнеры говорят им и нам одно и то же, в частности американцы. Поэтому было заявлено, что они хотят услышать нашу позицию непосредственно", - пояснил источник.

Когда Абрамович приехал к Зеленскому, то получил объяснения, как Украина видит завершение войны, отметил собеседник РБК-Украина. Лучший путь - личная встреча Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как видим, на оба варианта, непубличного и публичного предложения, ответ один - Путин хочет воевать дальше. У нас нет проблем использовать любые каналы, которые могут сработать. Но Путин хочет воевать - и все", - резюмировал источник.

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Письмо к Путину и визит Абрамовича

Напомним, на прошлой неделе Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться с глазу на глаз, чтобы обсудить завершение войны.

Путин, реагируя на письмо, рассказал, что украинская власть якобы недавно пригласила к себе российского олигарха, чтобы передать через него какое-то послание. Имя олигарха Путин не назвал, но медиа выяснили, что речь шла о Романе Абрамовиче.

В интервью Sky News украинский президент подтвердил встречу с Абрамовичем, но добавил, что он прибыл по инициативе РФ, и передал послание от Путина.

Как рассказал Зеленский, Абрамович также передал в Москву ключевой месседж: Украина не отдаст Донбасс. В то же время в интервью Sky News, президент назвал самый быстрый путь к миру с Россией.

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