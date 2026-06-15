Встреча Зеленского с Путиным на G7: РБК-Украина узнало подробности предложения

Некоторое время назад Украина направила России предложение о встрече глав государств на саммите G7 с целью обсудить пути к миру.

Об этом РБК-Украина стало известно от информированного источника во власти.

Как рассказал собеседник, предложение было направлено в Кремль по разным каналам: через посредников, дипломатов, разведки.

Предложение предусматривало переговоры между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в присутствии лидеров G7, в частности президента США Дональда Трампа.

Но четкого ответа от РФ не прозвучало, отметил источник. Вместо этого помощник российского диктатора Федор Ушаков предложил "приехать в Москву".

Затем последовал обстрел, который на Банковой также считают в определенной степени "ответом" на предложение встретиться, добавил собеседник РБК-Украина.

Зеленский предлагает Путину встречу

Напомним, недавно Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться один на один, чтобы дать старт завершению войны. В частности, он предположил, что переговоры могли бы состояться в Швейцарии, Турции или странах Арабского мира.

А сегодня президент рассказал, что предлагал Путину встретиться на полях саммита G7 во Франции, который пройдет уже на этой неделе.