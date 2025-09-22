Зеленский снова едет к Трампу: что принесет встреча в Нью-Йорке

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а также проведет ряд двусторонних встреч. Среди прочего, запланирована и встреча с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

РБК-Украина рассказывает, чего ожидать от встреч и других мероприятий с участием украинского руководства.

Главное:

Что Зеленский хочет услышать от Трампа о санкциях?

Почему на переговорах будут поднимать тему гарантий безопасности?

Какие еще встречи Украина организует в Нью-Йорке?

Встреча с Трампом и гарантии безопасности

Об ожидаемой встрече президентов Зеленского и Трампа сообщили в обеих странах. Сам президент Украины 16 сентября отметил, что "команды работают". О такой опции также сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Президент Трамп провел несколько телефонных переговоров и встреч с Зеленским, в том числе, вероятно, снова (ред. - встретится с ним) в Нью-Йорке на следующей неделе", - сказал Рубио журналистам на прошлой неделе.

Последний раз Зеленский и Трамп встречались месяц назад, 18 августа, сразу после встречи президента США с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Президента Украины сопровождала "команда поддержки" из целого ряда европейских лидеров. На импровизированном саммите в Вашингтоне все они обсуждали возможные параметры завершения российско-украинской войны, в частности, вопрос территорий и гарантии безопасности для Украины. Европейские лидеры отдельно собирались в Париже 4 сентября для более предметного обсуждения гарантий безопасности. Сейчас к проекту готовы присоединиться 26 стран.

"Есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они почти готовы. Есть несколько нюансов, которые надо доработать. Хочется более понятной позиции в деталях США. То, что они поддерживают гарантии и будут участниками, это у нас есть на сегодня. Но мы хотим некоторых конкретных еще вещей", - сообщил президент Зеленский 16 сентября.

Впоследствии президент Украины уточнил, что хотел бы получить сигнал: "насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны".

Мирные переговоры

Несмотря на некоторый прогресс в подготовке гарантий безопасности, переговоры с Россией де-факто поставлены на паузу. Президент США практически перестал упоминать о возможной встрече в формате Трамп-Зеленский-Путин или ее вариациях, а также о возможности введения санкций против Кремля. Более того, президент США переложил ответственность за санкции на Европу, требуя, чтобы сначала она отказалась от закупки российской нефти. Эти проблемы, по словам, Зеленского, будут второй темой его разговора с Трампом.

"Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", - сказал Зеленский во время общения с журналистами 19 сентября.

По его словам, Украина поддерживает санкции со стороны Европы, ужесточение тарифной политики против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но, "завязывать все это - это затормаживать давление на Путина".

Как сообщает Fox News, Трамп все больше сталкивается с давлением внутри страны и из-за рубежа из-за своей нерешительности в отношении России. Однако пока признаков изменения его позиции нет.

Вместе с тем, на прошлой неделе США впервые за вторую каденцию Трампа официально одобрили новые пакеты вооружения для Украины. Речь идет о сумме в 500 миллионов долларов в рамках программы PURL.

Привлечение международной поддержки

Кроме встречи с лидером США, состоится и ряд других мероприятий. На полях Генассамблеи ООН Украина и Канада проведут в Нью-Йорке саммит по возвращению украинских детей. Ожидается, что в нем примут участие около 38 делегаций.

"Также будет Крымская платформа. Рассчитываем также на где-то примерно три десятка стран. Также в таком широком формате. Будет большое количество двусторонних встреч. Бизнес, технологии, оборонка, "минерал-дил". Это будет объединено экономической большой встречей", - сказал Зеленский журналистам.

По словам главы государства, вероятно, пройдет и встреча первых леди Украины и США по гуманитарным вопросам.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, важной частью визита будет ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента главы МИД с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.