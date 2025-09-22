ua en ru
Зеленский прибыл с визитом в Нью-Йорк: запланированы десятки встреч

Понедельник 22 сентября 2025
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Глава государства планирует принять участие в сессии Генассамблеи ООН и ряде других мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Зеленского.

Президент отметил, что прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в Нью-Йорк для участия в осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке.

Целью поездки глава государства назвал "подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной - войной, которую Россия начала в Крыму".

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", - отметил Зеленский.

Он добавил, что во время визита запланированы почти два десятка встреч и "впереди насыщенные несколько дней".

"Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!", - подчеркнул президент.

Визит Зеленского в США

Напомним, во вторник, 23 сентября, запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский заявил, что Россия в четвертый раз сопровождает начало сессии Генассамблеи ООН смертоносными обстрелами Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Европы усилить поддержку Украины для победы российским агрессором.

Владимир Зеленский ООН Соединенные Штаты Америки
