Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 16:06
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Вашингтоне сегодня, 18 августа пройдет ключевая встреча - Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом, а затем к ним присоединятся европейские лидеры. Главная тема - определение дальнейших шагов по достижению мира в Украине.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа и что этому предшествовало - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 20:15 по киевскому времени.
  • Сначала президенты пообщаются тет-а-тет (СМИ пишут, что может и с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса), а затем к ним присоединятся европейские лидеры.
  • Среди участников: Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Александр Стубб.
  • Переговоры начнутся в 22:00 в расширенном формате.
  • Ключевая тема - условия мирного соглашения и гарантии безопасности для Украины.
  • Трамп намекнул, что "быстрый мир" возможен, если Киев откажется от Крыма и НАТО, Зеленский ответил: мир должен быть длительным и настоящим.

График встреч

Ожидается, что сначала Трамп и Зеленский проведут беседу тет-а-тет. Их встреча запланирована на 20:15 по киевскому времени в Вашингтоне.

После чего к ним присоединятся европейские лидеры, их американский презент встретит в 21:15. Они сделают совместное фото и уже на 22:00 запланированы переговоры президентов Украины и США с европейскими лидерами.

Как известно, на переговоры прибудут:

  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,
  • президент Финляндии Александр Стубб,
  • канцлер Германии Фридрих Мерц,
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
  • президент Франции Эммануэль Макрон,
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Что будут обсуждать

Ожидается, что стороны сегодня должны детально обсудить условия мирного соглашения, которые президент США накануне обсудил с Путиным в Анкоридже на Аляске и определить дальнейшие шаги по достижению мира.

Ранее украинский президент заявил, что одним из ключевых пунктов его повестки дня является обеспечение надежных гарантий безопасности от лидера США против дальнейшей российской агрессии.

В своем посте в соцсети Х он заявил, что сегодня в Вашингтоне пройдет "встреча для прекращения войны".

"Будем говорить о ключевых вещах с президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности", - написал Зеленский.

По словам спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который летал к Путину еще до встречи российского диктатора с президентом США на Аляске, сегодня в Вашингтоне якобы обсудят вопрос так называемого "обмена территориями", идею которого продвигает Трамп.

При этом Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что сегодня будет "большой день в Белом доме" и намекнул, что можно "быстро завершить войну", если Киев откажется от Крыма и вступления в НАТО. Зеленский косвенно уже ответил на подобные упреки.

"Мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", - написал он в Telegram.

Также глава государства акцентировал, что российская армия нанесла абсолютно показательный и циничный удар в день встречи в Вашингтоне (сегодня ночью под ударами были в частности Харьков, Сумы и Одесса).

"Путин показательно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва", - отметил Зеленский.

Что произошло на Аляске, которая предшествовала встрече в Вашингтоне

15 августа 2025 года на американской Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Основной темой встречи было завершение войны России против Украины, однако по ее итогам о конкретных договоренностях не сообщили.

Президент США не получил от диктора ни обязательств по прекращению огня, ни публичных обещаний относительно следующей встречи с Зеленским. Лидеры отменили запланированный обед и разошлись раньше, хотя оба назвали встречу "успешной".

Западные СМИ назвали для Путина этот визит "победным", ведь диктатор, который находился в политической изоляции с февраля 2022 года, шагал из своего самолета в аэропорту в Анкоридже по красной дорожке под аплодисменты Трампа.

Если коротко, то после встречи с Путиным глава Белого дома вдруг отошел от темы достичь всеобъемлющего прекращения огня и "клюнул" на крючок Путина, что нужен сразу "всеобъемлющий мирный договор".

Западные медиа уже обнародовали ряд инсайдов относительно того, что мог предложить глава Кремля американскому лидеру в качестве условия для "мира".

По данным The New York Times и Axios, среди ультиматумов передача России всего Донбасса в обмен на прекращение огня по всей линии фронта и обещания не нападать на Украину и другие европейские страны. Кремль также добивается признания Крыма российским, отказа Украины от вступления в НАТО. Есть и другие требования, относительно статуса русского языка и русской церкви.

Взамен Путин якобы обещает предоставить Киеву определенные "гарантии безопасности", в частности с участием отдельных стран, среди которых даже упоминается Китай. Обсуждается идея создания механизма, который будет работать как "пятая статья НАТО".

Украина же настаивает: ключевым вопросом остается прекращение убийств мирных людей. Трамп, в свою очередь, заявил, что "теперь все зависит от президента Зеленского".

Ссора в Белом доме и усилия лидеров ЕС

По данным Politico, европейские лидеры прилагают значительные усилия, чтобы предотвратить конфликт в Овальном кабинете, ведь прошлая встреча Трампа и Зеленского в стенах Белого дома закончилась ссорой. Поэтому, чтобы избежать напряжения, они также приобщаются к переговорам.

Напомним, что в конце февраля 2025 года вместо подписания рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере ископаемых президенты поссорились в Овальном кабинете из-за вопросов безопасности и защиты украинских интересов. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание договоренностей отложили.

Что интересно, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который в основном был инициатором перепалки и обвинял Зеленского в "недостаточной благодарности", также присоединится к сегодняшним переговорам президентов, пишет ABC News.

В дополнение, Белый дом уже якобы спросил украинских чиновников, наденет ли президент Зеленский костюм на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отметим, что во время февральской встречи лидеров встречи в Белом доме стиль одежды президента Украины стал для Трампа предметом раздражения.

Зато, как добавляют источники Axios, Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Мол, это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм.

О том, чего ждать от сегодняшней встречи президентов в Белом доме читайте в материале РБК-Украина "От Аляски до Вашингтона. Три сценария встречи Зеленского с Трампом"

При подготовке материала использовались публикации The New York Times, Axios, Politico, ABC News.

