Привлечение новых стран и не только: какие ожидания от саммита "Крымской платформы"

На Пятом саммите "Крымской платформы", который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 24 сентября, примут участие 50 стран и международных организаций.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщила постоянный представитель президента Украины в Крыму Ольга Куришко.

По ее словам, ожидается присоединение новых стран, которые ранее не участвовали в "Крымской платформе", но пока точного списка еще нет.

Относительно возможного присоединения новых стран - в определенной степени это также связано с тем, что в этом году "Крымская платформа" пройдет не в Украине.

Также в представительстве отметили, что ключевым акцентом на этом саммите станет "утверждение общих ценностей свободы, суверенитета и международного права".

Как отмечается, Крым предстает не только как неотъемлемая часть Украины, но и как "щит мировой безопасности" - пространство, от которого зависит стабильность всего цивилизованного мира. Его деоккупация будет означать восстановление уважения к Уставу ООН и станет доказательством способности международного сообщества противостоять агрессии, отметила Куришко.