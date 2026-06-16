Зеленский и Мерц сказали Трампу, с чего нужно начать переговоры с РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским обратился к лидеру США Дональду Трампу с заявлением по переговорам с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
"Вместе с президентом Зеленским мы сообщили президенту Трампу, что готовы к мирным переговорам. Однако эти переговоры должны начаться с правильной позиции", - подчеркнул Мерц.
Он также назвал "неприемлемым" требование России о том, что Украина должна отказаться от части Донбасса.
Напомним, 4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил провести встречу в третьей стране для обсуждения условий долгосрочного мира.
Эта инициатива была адресована сразу нескольким сторонам - главе Кремля, представителям российских элит и международным партнерам Украины.
В ответ Владимир Путин раскритиковал предложение, заявив о якобы "грубом тоне" письма, и отказался от личных переговоров, отметив, что "не видит в них смысла".
В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Путин фактически утратил возможность выйти из войны, которая становится для России всё более неудачной, в то время как международное давление на Москву продолжает усиливаться.
В свою очередь президент США заявил, что в настоящее время российский диктатор находится в более слабой позиции в отношении войны против Украины, чем раньше.