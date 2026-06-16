RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский и Мерц сказали Трампу, с чего нужно начать переговоры с РФ

20:51 16.06.2026 Вт
2 мин
Какое требование Кремля немецкий канцлер назвал "неприемлемым"?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским обратился к лидеру США Дональду Трампу с заявлением по переговорам с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Вместе с президентом Зеленским мы сообщили президенту Трампу, что готовы к мирным переговорам. Однако эти переговоры должны начаться с правильной позиции", - подчеркнул Мерц.

Читайте также: "Мы не играем в игры". Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и назвал альтернативу

Он также назвал "неприемлемым" требование России о том, что Украина должна отказаться от части Донбасса.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил провести встречу в третьей стране для обсуждения условий долгосрочного мира.

Эта инициатива была адресована сразу нескольким сторонам - главе Кремля, представителям российских элит и международным партнерам Украины.

В ответ Владимир Путин раскритиковал предложение, заявив о якобы "грубом тоне" письма, и отказался от личных переговоров, отметив, что "не видит в них смысла".

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Путин фактически утратил возможность выйти из войны, которая становится для России всё более неудачной, в то время как международное давление на Москву продолжает усиливаться.

В свою очередь президент США заявил, что в настоящее время российский диктатор находится в более слабой позиции в отношении войны против Украины, чем раньше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДональд ТрампФридрих Мерц