Зеленский хочет встречи с Трампом: есть вопросы, которые "застряли" на уровне команд

Сейчас диалог продолжается на уровне переговорных групп. С американской стороны основными контактерами являются спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. По словам Зеленского, команды проговаривают широкий круг вопросов, в том числе и по санкционному давлению.

Зеленский отметил, что он не обсуждал с Трампом вопрос санкций против России и ослабление американских ограничений. При этом он отметил, что уже есть конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.

"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", - резюмировал президент.