Трамп обсудит с Зеленским и лидерами Европы возможный обмен территориями
Президент Украины Владимир Зеленский, американский президент Дональд Трамп и лидеры Европы обсудят возможный обмен территориями на встрече в Белом доме 18 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время общения с Зеленским и европейскими лидерами.
Как отметил Трамп, один из вопросов, который он обсудит с Зеленским и лидерами Европы, будут гарантии безопасности для Украины, а именно "кто что будет делать".
По словам американского президента, европейские страны возьмут на себя значительную часть гарантий безопасности.
"Нам также нужно будет обсудить, учитывая, где сейчас находится линия соприкосновения, возможный обмен территориями. Довольно грустно смотреть на карту сейчас, ее нужно будет обсудить с Путиным", - заявил Трамп.
Территориальные уступки
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать "определенный обмен территориями". В то же время он подчеркнул, что Киев сможет вернуть часть своих территорий.
Президент Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок, напомнив, что это прямо запрещено Конституцией. Он подчеркнул, что Украина не будет отдавать оккупантам земли.
Между тем, по данным СМИ, российский диктатор Владимир Путин якобы требует, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обещание РФ заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.