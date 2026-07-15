Зеленский на фракции СН назвал две причины увольнения Федорова, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил несколько причин, почему он решил лишить Михаила Федорова должности министра обороны.
Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".
По его словам, в ходе заседания фракции СН президент отметил, что у Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разные видения ведения войны.
"Во-вторых, президент сказал, что Федоров и министерство делали закупки по собственному усмотрению, а не так, как это запрашивали Генштаб и военные. Это в частности касалось, например, закупки артснарядов", - отметил источник.
Напомним, сегодня, 15 июля, состоялись два заседания фракции "Слуга народа", во время которых обсуждался новый состав Кабинета министров. Ожидается, что премьер-министром станет глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Одним из главных нерешенных вопросов оставалось Министерство обороны. Ранее появлялась информация как о возможном назначении министром обороны главы МВД Игоря Клименко, так и о сохранении этого поста за Михаилом Федоровым.
После второго заседания фракции "Слуга народа" народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Зеленский все же предложит Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром обороны.
Также нардепы назвали полный список тех, кто войдет в новое правительство.
Голосование за новый состав Кабмина состоится уже завтра, 16 июля.