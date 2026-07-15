Зеленський на фракції СН назвав дві причини звільнення Федорова, - джерело

За його словами, у ході засідання фракції СН президент зазначив, що у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

"По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", - зазначило джерело.

Федорова відправлять у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.

Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.