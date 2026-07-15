UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський на фракції СН назвав дві причини звільнення Федорова, - джерело

20:38 15.07.2026 Ср
2 хв
Одна з причин пов'язана із головкомом Сирським
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський озвучив кілька причин, чому він вирішив позбавити Михайла Федорова посади міністра оборони.

Про це РБК-Україна повідомив співрозмовник у "Слузі народу".

За його словами, у ході засідання фракції СН президент зазначив, що у Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського різні бачення ведення війни.

"По-друге, президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", - зазначило джерело.

Федорова відправлять у відставку

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких було обговорено новий склад Кабінету міністрів. Очікується, що прем'єр-міністром стане голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Одним із головних невирішених питань залишалося Міністерство оборони. Раніше з'являлася інформація як про можливе призначення міністром оборони глави МВС Ігоря Клименка, так і про збереження цієї посади за Михайлом Федоровим.

Після другого засідання фракції "Слуга народу" народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Зеленський все ж таки запропонує Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром оборони.

Також нардепи назвали повний список тих, хто увійде до нового уряду.

Голосування за новий склад Кабміну відбудеться вже завтра, 16 липня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровСлуга народа