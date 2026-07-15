В Раде озвучили состав будущего правительства Корецкого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк.

Василевская-Смаглюк отметила, что все остальные остаются в своих должностях.

Алексей Соболев покинет Минэкономики и будет работать в Офисе президента. Вместо него министерство возглавит Александр Кравченко. Тарас Высоцкий возглавит Минагрополитики, а Андрей Бутенко - министерство образования.

По ее словам, новое правительство Сергея Корецкого будет выглядеть следующим образом:

Перезагрузка Кабмина

Напомним, президент Владимир Зеленский на выходных анонсировал масштабное обновление правительства. Его тогдашняя глава Юлия Свириденко должна возглавить украинское посольство в США, тогда как должность главы Кабмина должен был занять Сергей Корецкий.

РБК-Украина писало, что решение о перезагрузке правительства на Банковой объясняют несколькими причинами. Одной из ключевых является необходимость подготовить страну к предстоящему отопительному сезону, который, по прогнозам, может оказаться очень сложным.