В Раде озвучили состав будущего правительства Корецкого
Новым министром обороны станет Игорь Клименко, а Минэкономики вместо Алексея Соболева возглавит Александр Кравченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк.
По ее словам, новое правительство Сергея Корецкого будет выглядеть следующим образом:
- Всеволод Ченцов - вице-премьер по евроинтеграции
- Виталий Ким - министр по делам ветеранов
- Денис Маслов - министр юстиции
- Виталий Безгин - министр громад и территорий
- Николай Калашник - министр инфраструктуры и восстановления
- Иван Выговский - министр внутренних дел
- Игорь Клименко - министр обороны
Алексей Соболев покинет Минэкономики и будет работать в Офисе президента. Вместо него министерство возглавит Александр Кравченко. Тарас Высоцкий возглавит Минагрополитики, а Андрей Бутенко - министерство образования.
Василевская-Смаглюк отметила, что все остальные остаются в своих должностях.
Перезагрузка Кабмина
Напомним, президент Владимир Зеленский на выходных анонсировал масштабное обновление правительства. Его тогдашняя глава Юлия Свириденко должна возглавить украинское посольство в США, тогда как должность главы Кабмина должен был занять Сергей Корецкий.
РБК-Украина писало, что решение о перезагрузке правительства на Банковой объясняют несколькими причинами. Одной из ключевых является необходимость подготовить страну к предстоящему отопительному сезону, который, по прогнозам, может оказаться очень сложным.