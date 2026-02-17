На какую сделку с Россией не пойдет Украина: категоричный ответ Зеленского
Украинский народ не согласится на мирную сделку с Россией, в рамках которой агрессор получит контроль над всем Донбассом.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.
По словам Зеленского, Киев и Вашингтон договорились, что любая сделка должна быть вынесена на референдум в Украине.
Президент считает, что если сделка будет предусматривать простой вывод украинских воинов из Донецкой области, она не пройдет референдум.
"Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят (США - ред.)", - отметил Зеленский, уточнив, что украинцы "не могут понять", почему от них требуют пойти на дополнительные территориальные уступки.
Но глава государства добавил, что если сделка зафиксирует нынешнюю линию фронта на Донбассе, украинцы это примут.
"Я думаю, что если мы пропишем в документе… что остаемся там, где остаемся на линии соприкосновения, думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - отметил президент.
Требования России
Напомним, Украина, Россия и США с прошлого месяца продолжают мирные переговоры. Первые два раунда прошли в Абу-Даби. Третий раунд начался сегодня, 17 февраля, и продолжится завтра, 18 февраля, в Женеве.
Пока что участники обсуждений не раскрывают деталей. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров лишь рассказал, что стороны сегодня обсудили "практические механизмы возможных решений".
Договориться о мире не получается, поскольку позиции Украины и России в вопросе территорий расходятся. Страна-агрессор путем дипломатии хочет заполучить всю Донецкую область, где продвижение оккупантам дается очень тяжело.
При этом Украина хочет, чтобы было заключено безусловное перемирие и любые переговоры отталкивались от текущей линии разграничения.