Уитакер назвал "главную проблему", которая мешает завершить войну в Украине

Самой тяжелой проблемой в переговорах между Украиной и РФ остается вопрос территорий. Для завершения войны две страны должны прийти к согласию по нему.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии Fox News.

Он отметил, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны. В то же время он подчеркнул, что должны быть найдены условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится.

"Как сказал Стив Уиткофф (спецпредставитель президента США, - ред.) несколько недель назад, все сводится к одной проблеме, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и самая тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", - подчеркнул Уитакер.

Посол США в НАТО вносит свой вклад в то время как отдельные переговоры Иран и Украина-Россия начинаются в Женеве, при этом территория, как ожидается, будет ключевым вопросом и растут вопросы о том, что потребуется для обеспечения мирной сделки в преддверии четвертой годовщины войны.

Посол США подчеркнул, что война должна закончиться, но при этом добавил, что "это очень сложные, запутанные вопросы."

"Итак, реалистично говоря, на каком этапе находятся эти переговоры? Ну, ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ, по которому они смогут договориться о прекращении этой войны", - сказал он.