Уитакер назвал "главную проблему", которая мешает завершить войну в Украине
Самой тяжелой проблемой в переговорах между Украиной и РФ остается вопрос территорий. Для завершения войны две страны должны прийти к согласию по нему.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии Fox News.
Читайте также: Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Он отметил, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны. В то же время он подчеркнул, что должны быть найдены условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится.
"Как сказал Стив Уиткофф (спецпредставитель президента США, - ред.) несколько недель назад, все сводится к одной проблеме, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и самая тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", - подчеркнул Уитакер.
Посол США в НАТО @MattWhitaker46 вносит свой вклад в то время как отдельные переговоры Иран и Украина-Россия начинаются в Женеве, при этом территория, как ожидается, будет ключевым вопросом и растут вопросы о том, что потребуется для обеспечения мирной сделки в преддверии четвертой годовщины войны. pic.twitter.com/LwSHcCALoc- FOX & Friends (@foxandfriends) 17 февраля 2026 г .
Посол США подчеркнул, что война должна закончиться, но при этом добавил, что "это очень сложные, запутанные вопросы."
"Итак, реалистично говоря, на каком этапе находятся эти переговоры? Ну, ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ, по которому они смогут договориться о прекращении этой войны", - сказал он.
Переговоры в Женеве
В швейцарской Женеве 17-18 февраля состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и страной-агрессором.
Ранее Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров 17-18 февраля украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.
Напомним, в январе и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби прошли несколько раундов переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США.
Значительного прорыва в прекращении войны достичь не удалось, но стороны договорились об обмене военнопленными - первый за пять месяцев.
Что известно о новых мирных переговорах - читайте в материале РБК-Украина.