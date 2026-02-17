ua en ru
Уитакер назвал "главную проблему", которая мешает завершить войну в Украине

Вторник 17 февраля 2026 16:35
Уитакер назвал "главную проблему", которая мешает завершить войну в Украине Фото: Мэтью Уитакер, посол США в НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самой тяжелой проблемой в переговорах между Украиной и РФ остается вопрос территорий. Для завершения войны две страны должны прийти к согласию по нему.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии Fox News.

Он отметил, что США не знают, серьезно ли россияне настроены на прекращение войны. В то же время он подчеркнул, что должны быть найдены условия, которые будут приемлемы для Украины и на которые Россия согласится.

"Как сказал Стив Уиткофф (спецпредставитель президента США, - ред.) несколько недель назад, все сводится к одной проблеме, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и самая тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", - подчеркнул Уитакер.

Посол США подчеркнул, что война должна закончиться, но при этом добавил, что "это очень сложные, запутанные вопросы."

"Итак, реалистично говоря, на каком этапе находятся эти переговоры? Ну, ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ, по которому они смогут договориться о прекращении этой войны", - сказал он.

Переговоры в Женеве

В швейцарской Женеве 17-18 февраля состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и страной-агрессором.

Ранее Рустем Умеров заявил, что во время трехсторонних переговоров 17-18 февраля украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия.

Напомним, в январе и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби прошли несколько раундов переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США.

Значительного прорыва в прекращении войны достичь не удалось, но стороны договорились об обмене военнопленными - первый за пять месяцев.

Что известно о новых мирных переговорах - читайте в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Мирные переговоры Война в Украине
