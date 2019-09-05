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Глава Фонду держмайна назвав реальні терміни великої приватизації

Новини » Економіка    05.09.2019 - 10:25
Глава Фонду держмайна назвав реальні терміни великої приватизації
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Провести масштабну приватизацію можна за п'ять років, вважає Трубаров

В.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров впевнений в успіху масштабної приватизації, про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Трубаров, приватизація - найкоротший шлях отримання економічного успіху і заходу інвестицій.

"У мене є внутрішня впевненість, що на цей раз з приватизацією все вийде",- сказав він.

Трубаров обґрунтував свої відчуття тим, що "новий політичний бомонд відразу починають говорити про те, що вони не збираються ставати професійними політиками, вони прийшли для того, щоб реалізувати конкретні завдання, і вони бачать, що можуть зробити це за п'ять років".

За його словами, "за три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна".

"І ми розробили покроковий план, який зараз ще деталізується, з приводу того, які рішення, закони та механізми повинні бути закладені на рівні Ради та Кабміну, щоб таке економічне явище як приватизація була закінчена за п'ять років", - повідомив в. о. голови Фонду держмайна.

Нагадаємо, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив розпочати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

У свою чергу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, коментуючи доручення президента Володимира Зеленського почати масштабну приватизацію, заявив, що у власності держави повинно залишитися лише стратегічно важливі об'єкти.

Віталій Трубаров: За три роки приватизацію зробити не можна, але за п'ять можна Гончарук прокоментував початок великої приватизації в Україні
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