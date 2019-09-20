Кабмін представляє проект бюджету на 2020 рік

Держбюджет на 2020 рік представляє міністр фінансів Оксана Маркарова
Кабінет міністрів у ході засідання представляє проект державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.
"Розглядаємо питання про представлення проекту закону "Про державний бюджет на 2020 рік". Питання розглядається за процедурою повного обговорення", - заявив Разумков.
Держбюджет на 2020 рік представляє міністр фінансів Оксана Маркарова.
Як писало РБК-Україна раніше, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що Кабмін презентує проект держбюджету на 2020 рік у неділю, 15 вересня.
Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Глава держави призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.
Нагадаємо також, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував розгляд держбюджету на 2020 рік на наступному пленарному тижні. Він відзначав, що Раді буде представлена перша версія документу про державний бюджет.