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Зеленський доручив Раді прийняти закон про легалізацію грального бізнесу

Новини » Політика    02.09.2019 - 12:41
Зеленський доручив Раді прийняти закон про легалізацію грального бізнесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський доручив Раді прийняти і закон про видобуток бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив Верховній раді прийняти закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський доручив прийняти закони до 1 грудня 2019 року.

"До 1 грудня 2019 року прийняти закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину", - заявив він.

Нагадаємо, раніше на бізнес-форумі в Туреччині Зеленський заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри. За його словами, легалізація азартних ігор буде стимулювати розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря.

РБК-Україна писало, що азартні ігри в Україні заборонені законом з 2009 року. У 2011-му депутати ввели заборону ще й на онлайн-казино, незалежно від того, в якій країні знаходиться ігровий сервер.

Також Зеленський доручив уряду України внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня.

Зазначимо, зараз проходить засіданні Кабінету міністрів. На цьому засіданні Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40%. Крім цього, Гончарук повідомив про плани скорочення бідності та підвищення прожиткового мінімуму.

Зеленський доручив уряду внести проект держбюджету до 15 вересня Новий Кабмін збирається на перше засідання: онлайн-трансляція
Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів України
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