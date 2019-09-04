Зеленський вніс до Ради закон про відповідальність за незаконне видобування бурштину

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект сьогодні був зареєстрований у парламенті

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Законопроект визначений главою держави як невідкладний.

Отже, КК України Зеленський пропонує доповнити новою статтею 240-1 "Незаконне видобування бурштину".

Так, у ній визначено, що незаконне видобування бурштину карається штрафом від семисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,9 тисяч гривень до 51 тисячі) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Пропонується передбачити, що реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка незаконно видобутого бурштину караються штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч таких мінімумів (від 51 тисячі гривень до 170 тисяч гривень) або обмеженням волі на строк від трьох до шести років, або позбавленням волі на той самий строк.

Такі ж дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

"Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", - сказано у тексті проекту.

Нагадаємо, в понеділок, 2 вересня, президент провів розширену нараду з керівництвом Кабміну, Верховної ради і правоохоронних органів, поставивши їм масу завдань з конкретними термінами виконання. Серед цих завдань і прийняття законопроекту про відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2018-го в Житомирській області поліцейські затримали автомобіль, який перевозив близько 80 мішків з нелегальним янтарем, загальною вагою більше двох тонн.