У Зеленського не виключають дострокові вибори в трьох містах

Колаж РБК-Україна

Такий сценарій в партії Зеленського не виключають

Дострокові вибори можуть відбутися в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь виборів: як у Зеленського планують перезавантажити владу в Києві і на місцях".

Повідомляється, що такий сценарій в партії не виключають Зеленського.

Крім цього, зазначається, що, якщо в Києві вибори пройдуть у грудні, як це пропонується у новому законопроекті про столицю, то проводити ще одні міські вибори навесні в "Слуги народу" не збираються. Раніше весни можуть відбутися вибори і в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса.

Нагадаємо, згідно законопроекту про столицю, поданого до Верховної ради України, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня 2019 року.

РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

Додамо також, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман так прокоментував необхідність дострокових місцевих виборів в Україні. За його словами, спочатку необхідно завершити реформу децентралізації.