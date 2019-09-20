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Текст законопроекту поки опубліковано на сайті Мінекономіки

Сьогодні, 20 вересня, з'явився текст законопроекту про ринок землі. Відповідний документ опубліковано на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Сукупна площа ділянок у власності фізичної або юридичної особи України, з урахуванням пов'язаних осіб, в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області; не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Пріоритетне право купівлі землі матимуть орендарі, за умови оплати за ціною, по якій вона продається. Українці з правом постійного користування, правом успадкованого володіння ділянками державної та комунальної власності мають право на викуп з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Фото: законопроект про ринок землі

Нагадаємо, український уряд пропонує дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року слід прописати всі механізми купівлі-продажу землі.

У той же час ще на початку вересня президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність прийняти такий закон до 1 грудня.