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З'явився текст законопроекту про ринок землі

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:57
З'явився текст законопроекту про ринок землі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Текст законопроекту поки опубліковано на сайті Мінекономіки

Сьогодні, 20 вересня, з'явився текст законопроекту про ринок землі. Відповідний документ опубліковано на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони зобов'язані будуть продати її протягом року з дня набрання права власності.

Сукупна площа ділянок у власності фізичної або юридичної особи України, з урахуванням пов'язаних осіб, в межах однієї області не повинна перевищувати 15% земель сільськогосподарського призначення такої області; не повинна перевищувати 0,5% земель сільськогосподарського призначення України.

Пріоритетне право купівлі землі матимуть орендарі, за умови оплати за ціною, по якій вона продається. Українці з правом постійного користування, правом успадкованого володіння ділянками державної та комунальної власності мають право на викуп з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів.

Фото: законопроект про ринок землі

Нагадаємо, український уряд пропонує дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року слід прописати всі механізми купівлі-продажу землі.

У той же час ще на початку вересня президент Володимир Зеленський заявляв про необхідність прийняти такий закон до 1 грудня.

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