Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения России

18:41 31.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины объяснил, почему РФ пытается сорвать членство Украины в Евросоюзе
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Россия пытается помешать вступлению Украины в Евросоюз, поскольку это гарантия безопасности для всей Европы. Поэтому странам-членам блока необходимо определить четкую дату для украинского членства.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к европейским министрам.

Читайте также: 2027 год под угрозой. Что мешает вступлению Украины в ЕС и чего ждет Брюссель

Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И взнос Украины в глобальную стабильность рассматривают как взнос Европы.

"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, именно поэтому Россия пытается разными методами остановить вступление Украины в ЕС. В свою очередь Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.

"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - сказал он европейским министрам.

Дата вступления Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти сделают все, чтобы страна была готова ко вступлению в Евросоюз до 2027 года.

При этом Киев призывал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

Еще на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года является невозможным.

По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Вступление в ЕС Война в Украине
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны