Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения России

Россия пытается помешать вступлению Украины в Евросоюз, поскольку это гарантия безопасности для всей Европы. Поэтому странам-членам блока необходимо определить четкую дату для украинского членства.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к европейским министрам.

Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И взнос Украины в глобальную стабильность рассматривают как взнос Европы.

"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - обратил внимание Зеленский.

По его словам, именно поэтому Россия пытается разными методами остановить вступление Украины в ЕС. В свою очередь Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.

"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - сказал он европейским министрам.