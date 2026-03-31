Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения России
Россия пытается помешать вступлению Украины в Евросоюз, поскольку это гарантия безопасности для всей Европы. Поэтому странам-членам блока необходимо определить четкую дату для украинского членства.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к европейским министрам.
Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И взнос Украины в глобальную стабильность рассматривают как взнос Европы.
"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - обратил внимание Зеленский.
По его словам, именно поэтому Россия пытается разными методами остановить вступление Украины в ЕС. В свою очередь Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.
"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - сказал он европейским министрам.
Дата вступления Украины в ЕС
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские власти сделают все, чтобы страна была готова ко вступлению в Евросоюз до 2027 года.
При этом Киев призывал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.
Еще на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года является невозможным.
По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.