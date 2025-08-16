Зеленский о боях возле Доброполья и Покровска: есть успехи вторые сутки подряд

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина уже вторые сутки подряд имеет значительные успехи на самых сложных участках фронта - Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Президент отметил, что заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил генерала Александра Сырского о ситуации на фронте, защите позиций и намерениях российской оккупационной армии.
По словам президента, Украина удерживает позиции по всему фронту. Причем на направлении Доброполья и Покровска, самых сложных участках в Донецкой области, уже вторые сутки подряд Силы обороны имеют успехи.
"В частности, хочу отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что продолжается уничтожение оккупантов, которые пытаются просочиться в глубину позиций ВСУ сквозь оборону. Есть пополнение "обменного фонда" - пленные россияне, которых в дальнейшем можно будет обменять на украинских военнопленных.
"Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", - подытожил Зеленский.
Напомним, на днях в сети появилась информация, что российские оккупанты смогли значительно продвинуться в районе Доброполья. Об этом свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.
После этого представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что продвинулись только малые группы оккупантов из нескольких человек. Уже 14 августа Генеральный штаб сообщил о стабилизации ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа написал, что российские попытки "показать силу" под Добропольем привели к большим потерям россиян. Также он анонсировал усиление обороны под Добропольем, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем.
Также мы писали, что за последние трое суток Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. 1-м корпусом "Азов" ведется зачистка ряда населенных пунктов, куда россиянам удалось добраться. А 93-я ОМБр устроила резню россиян непосредственно возле Доброполья.