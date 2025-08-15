ua en ru
Есть решение о дополнительном укреплении направления Доброполье и других, - Зеленский

Пятница 15 августа 2025 16:20
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оборона на направлении Доброполье на других участках фронта в Донецкой области будет дополнительно усилена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал президент, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте, в частности Покровское направление.

"Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области", - отметил Зеленский.

Он добавил, что отдельное внимание - позициям в Запорожской области.

"Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", - подчеркнул президент.

Ситуация на Добропольском и Покровском направлениях

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные готовят наступательные действия на трех направлениях - Запорожском, Покровском и Новопавловском. В те районы оккупанты перебросят силы с других направлений.

Также несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российские оккупанты прорвали украинскую оборону в районе Доброполья и продвинулись на 12 километров в глубину украинской территории.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подчеркнул, что на эту территорию прорвались только малые группы оккупантов по несколько человек.

При этом источник РБК-Украина в военных кругах рассказал, что это не прорыв, а скорее просачивание, которое происходило почти неделю.

Еще один собеседник издания отметил, что ситуация под Добропольем тяжелая, но не критическая.

Вчера, 14 августа, Генштаб сообщал, что ситуация на Покровском направлении стабилизируется, ВСУ уничтожают врага.

