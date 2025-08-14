Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется: Генштаб сделал важное заявление
Силы обороны Украины стабилизируют ситуацию на Добропольском направлении. Защитники активно выявляют и уничтожают российские подразделения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.
"Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы российских оккупантов", - сообщил Ковалев.
Он отметил, что решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях выделены дополнительные силы и средства.
"В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери", - сказал Ковалев.
По его словам, в результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков.
"Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности. Ситуация стабилизируется", - добавил Ковалев.
Ситуация возле Доброполья
Напомним, ранее украинский проект DeepState сообщил об активном продвижении российских войск на северном отрезке между Добропольем и Дружковкой.
Аналитики предположили, что в случае сохранения динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.
Тем временем на официальном уровне в Генштабе подтвердили сложность ситуации, но подчеркнули: единичные проникновения малых вражеских групп за первую линию обороны не означают фактического контроля над территорией.
Как выяснило РБК-Украина от проинформированных источников в военных кругах, пехота россиян продвинулась от населенного пункта Новоторецкого до Кучерова Яра, Веселого и Золотого Колодца. Параллельно противник пытается пересечь трассу Доброполье-Краматорск в районе Нововодяного и Петровки.
Однако собеседники отмечают, что это, скорее, не прорыв, а просачивание, которое происходило уже почти неделю. Трудностей ситуации добавляет то, что там несколько проблемная местность, учитывая сеть шахт.
Не исключено, что дальнейшая задача противника может заключаться в том, чтобы закрепиться на местах, а дальше - подтягивать следующие волны войск и расширять фланги этого вклинения.
Между тем спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов вчера заявил, что российские пехотные группы, которые имели продвижение возле Доброполья по состоянию на сейчас выявляются и уничтожаются Силами обороны Украины. Он пояснил, что выступление на карте больше характеризует маршрут, а не территории, которые враг контролирует.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, российская сторона пытается использовать тактическое проникновение вблизи Доброполья, чтобы повлиять на предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Но, как отметили в Центре противодействия дезинформации, ставка Путина проваливается и ВСУ нивелируют прорыв России под Добропольем.
Больше деталей - в отдельном материале РБК-Украина "Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия".