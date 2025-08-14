Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется: Генштаб сделал важное заявление

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

"Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить группы российских оккупантов", - сообщил Ковалев.

Он отметил, что решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях выделены дополнительные силы и средства.

"В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери", - сказал Ковалев.

По его словам, в результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков.

"Военнослужащие Сил обороны Украины продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности. Ситуация стабилизируется", - добавил Ковалев.

Ситуация возле Доброполья

Напомним, ранее украинский проект DeepState сообщил об активном продвижении российских войск на северном отрезке между Добропольем и Дружковкой.

Аналитики предположили, что в случае сохранения динамики боев Доброполье может оказаться под угрозой захвата раньше, чем Покровск.

Тем временем на официальном уровне в Генштабе подтвердили сложность ситуации, но подчеркнули: единичные проникновения малых вражеских групп за первую линию обороны не означают фактического контроля над территорией.

Как выяснило РБК-Украина от проинформированных источников в военных кругах, пехота россиян продвинулась от населенного пункта Новоторецкого до Кучерова Яра, Веселого и Золотого Колодца. Параллельно противник пытается пересечь трассу Доброполье-Краматорск в районе Нововодяного и Петровки.

Однако собеседники отмечают, что это, скорее, не прорыв, а просачивание, которое происходило уже почти неделю. Трудностей ситуации добавляет то, что там несколько проблемная местность, учитывая сеть шахт.

Не исключено, что дальнейшая задача противника может заключаться в том, чтобы закрепиться на местах, а дальше - подтягивать следующие волны войск и расширять фланги этого вклинения.