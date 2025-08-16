Зеленський про бої біля Добропілля та Покровська: є успіхи другу добу поспіль

Президент зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, захисту позицій та намірів російської окупаційної армії.

За словами президента, Україна утримує позиції по всьому фронту. Причому на напрямку Добропілля та Покровська, найскладніших ділянках в Донецькій області, вже другу добу поспіль Сили оборони мають успіхи.

"Зокрема, хочу відзначити підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", підрозділи 7-го корпусу десантно-штурмових військ, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також підрозділи нашої 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону. Є поповнення "обмінного фонду" - полонені росіяни, яких надалі можна буде обміняти на українських військовополонених.

"Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість", - підсумував Зеленський.