Прорыв заблокирован: Силы обороны начали зачистку в районе Доброполья

За последние трое суток Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. Ведется зачистка ряда населенных пунктов, куда россиянам удалось добраться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника. В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - сказано в сообщении.

Российские оккупанты в результате активных боевых действий понесли большие потери в живой силе и технике:

Ликвидировано: 271 единица живой силы;

Ранены: 101 единица живой силы

Попало в плен: 13 россиян.

Уничтожен один танк;

Уничтожено две бронемашины;

Уничтожено и повреждено 37 единиц автотехники и мототехники;

Уничтожено три артиллерийских орудия.

"Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям. Командование корпуса благодарит все подразделения, которые принимают активное участие на этом направлении", - говорится в сообщении.

Фото: ситуация в районе Доброполья (Deep State)