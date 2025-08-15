Прорыв заблокирован: Силы обороны начали зачистку в районе Доброполья
За последние трое суток Силы обороны Украины остановили и заблокировали прорыв российских оккупантов возле Доброполья. Ведется зачистка ряда населенных пунктов, куда россиянам удалось добраться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника. В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - сказано в сообщении.
Российские оккупанты в результате активных боевых действий понесли большие потери в живой силе и технике:
- Ликвидировано: 271 единица живой силы;
- Ранены: 101 единица живой силы
- Попало в плен: 13 россиян.
- Уничтожен один танк;
- Уничтожено две бронемашины;
- Уничтожено и повреждено 37 единиц автотехники и мототехники;
- Уничтожено три артиллерийских орудия.
"Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается. Успех был достигнут благодаря слаженным и скоординированным действиям. Командование корпуса благодарит все подразделения, которые принимают активное участие на этом направлении", - говорится в сообщении.
Фото: ситуация в районе Доброполья (Deep State)
Ситуация под Добропольем
Напомним, на днях в сети появилась информация, что российские оккупанты смогли значительно продвинуться в районе Доброполья. Об этом свидетельствовала интерактивная карта DeepStateMap.
После этого представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов рассказал, что продвинулись только малые группы оккупантов из нескольких человек. Уже 14 августа Генеральный штаб сообщил о стабилизации ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа написал, что российские попытки "показать силу" под Добропольем привели к большим потерям россиян. Также он анонсировал усиление обороны под Добропольем, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем.